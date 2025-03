‘El 47’ com mai l’has vist

‘El 47’ és la pel·lícula de l’any. D’això no en tenim cap dubte i per això va parlar d’ella a l’inici de temporada quan va sortir, però ara en tornem a parlar perquè l’Eugeni Osácar ha descobert localitzacions de la cinta de les que no s’ha parlat en cap moment.

Can Llevallol

Aquesta finca ubicada a la serra de Collserola ha estat una part imprescindible a l’hora de roda ‘El 47’ però també molt desconeguda fins ara.

Aquesta ubicació és la que podem veure a moltes escenes de la pel·lícula com a l’inici quan estan construint les primeres cases en arribar al barri. També dona vida a la plaça del barri on es troba el bar o el cinema a l’aire lliure. A Can Llevallol també es van rodar les escenes de l’escola o de les dones recollint aigua a la font, una d’elles, per cert, germana del mateix Manolo Vital.

Torre Baró

Com és evident, a Torre Baró s’han rodat moltes escenes de la pel·lícula. Un dels llocs és al Carrer Duris, a la part alta del barri. Veiem aquest carrer quan l’autobús arriba al barri amb l’expectació dels veïns.

La casa on van viure els Vital també la podem trobar amb força facilitat, però a la pel·lícula s’ubica en una altra casa del barri. Amb tot, l’interior es va rodar a Can Llevallol.

Ajuntament de Barcelona

En la passada secció ja vam parlar de l’Ajuntament de Barcelona, però no vam dir que les escenes en les que veiem al Manolo Vital fent gestions es van rodar a platós o que hi apareixen el Saló del Treball o la Sala del Consulat de Mar.

Marxem de Barcelona

Fora de Barcelona també s’hi van rodar algunes escenes, concretament a Manresa, a la Fàbrica Pirell, que va servir per algunes escenes de les cotxeres on deixaven el 47.

També marxem a Montcada i Reixac, concretament el Passatge del Sauce, que veiem a la pel·lícula quan para l’autobús segrestat perquè pugui baixar qui vulgui abans d’enfilar cap a Torre Baró.