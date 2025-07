Un 44% de persones majors de 65 anys viu en soledat no desitjada

Un estudi de l’Institut Català de la Salut i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària denota que el 44% de les persones majors de 65 anys viu en una situació de soledat no desitjada, fins i tot, en alguns casos, vivint amb les seves famílies. És una dada que ha augmentat en els darrers anys i que avui en dia és preocupant i impactant.

L'arribada de l'estiu pot agreujar els casos

És una dada que preocupa sobretot ara, quan, amb l’arribada de les vacances, es poden produir més situacions d’aquest tipus. És per això que molts ajuntaments i institucions posen a disposició d’aquest col·lectiu activitats i espais on poder socialitzar i sentir-se acompanyats.

La soledat, causa d'altres aspectes

Aquesta soledat no desitjada genera altres xifres preocupants. D’una banda, del mateix informe s’extreu que un 23% de la població de més de 65 anys pateix ansietat i i un 26% fa ús de psicofàrmacs i antidepressius.

El paper de la FATEC, clau

En situacions com aquesta, el paper de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya és clau per oferir solucions i generar una consciència social de la problemàtica. És per això que, constantment, l’entitat realitza xerrades pedagògiques arreu de Catalunya