420 euros: la despesa mitjana en el cistell de la compra

Les dones s’encarreguen de fer la compra en 62% de les llars de la ciutat, i la despesa mensual augmenta finsal 420 euros de mitjana. Són les dues dades més representatives de l'Estudid'hàbits de consum i compra a les comarques de Barcelona publicat per la Diputació de Barcelona. Tot i que la primera dada és cada copmésbaixa, encara sónmoltes les dones que s’encarreguen de la compra en comparacióambelshomes. Al 2017, era del 29,2 el percentatged’homesencarregats de feraquesta tasca, i avuidiasón el 37,9%, de forma que es confirma la tendència a l’alça de que elshomesfacin la compra de la llar. També s’ha de dir, que en el 43% del casos, aquesta tasca és compartida, sentelshomesels que mésprotagonismetenenquans’encarreguentots dos de fer-la.

La despesa mensual mitjana ja arriba a ser de 420 euros per casa, el que suposa un 17% més respecte a les dades del 2019, provocat en gran part per l’efecte de la inflaciódelsdarrersanys. Respecte a cinc anysenrere, onméss’hadisparat la despesa és a les llars de 5 integrants (718,8 euros, un 48% més) i de 6 o més (863, un 63,4% més). Alsdomicilisunipersonalsl’increment de la despesa ha estatmínim (264,4 euros, un 2% més), i als de 2, 3 o 4 persones, l’augmentestàentornd'un 15%. El Barcelonès presenta la despesa mésbaixa de tota la demarcacióamb 361 euros de mitjana, mentre el Vallès Occidental éson hi ha més despesa mitjana de les llars en productesquotidians, 551,3 euros. Per darrerad’aquesta es trobenaltreslocalitascomOsona (472,5 euros), el Baix Llobregat (448,9 euros) i el Maresme (441, 3 euros).

VALORACIÓ DESIGUAL

La valoració que fan elsciutadans respecte a l’oferta comercial ésmolt desigual. Per exemple, a Barcelona, la valoracióés de 7,98 sobre 10, mentre que a les localitats que tenen entre 500 i 2000 habitants, la nota baixafins 5,15 sobre 10, i a les que tenenmenys de 500 habitants la nota un suspensclar: 2,17 sobre 10.

Per parlar de totplegat ha vingut a l'estudil'Olga Serra, diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, i ens que ha fet una valoració general de les dades obtingudesdesprés de feraquestestudi. A més, hemescoltat les opinions de la nostraaudiència, i el David Tirado ha baixat al Mercat de la Boqueria per preguntar a la gentpelsseushàbits de consum.