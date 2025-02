"El 40% dels càncers son evitables amb un bon estil de vida"

Avui, dia 4 de febrer, es celebra el Dia Mundial Contra el Càncer, que segueix sent la malaltia més mortal arreu del món. Segons dades publicades avui pel Departament de Salut, a Catalunya la superviviència dels pacients que pateixen càncer als cinc anys de diagnòstic és de gairebé el 55% en els homes i el 66% en les dones. CInc anys més tard, és a dir una dècada després d'aquest diagnòstic, la supervivència és de més del 80%. S'estima que a Catalunya es van diagnosticar 42.851 nous tumors malignes el 2024. Els més freqüents en homes van ser els de pròstata, còlon i pulmó, mentre que en dones també es donen aquests darrers dos i s'hi afegeix el de mama.

Càncer i vida

A 'La Ciutat' hem parlat amb la gerent de l'Associació Contra el Càncer Barelona, Ángela Sánchez, que reconeix que "és una malaltia molt vinculada a l'envelliment. S'estima que el 2030 més del 70% de les persones amb càncer tindràn més de 65 anys i per tant és una realitat que engloba no només la problemàtica de la malaltia en si sino de l'envelliment, amb una gran dimensió social". Com dèiem, de les poques bones notícies que hi ha és que l'esperança de vida ha augmentat itambé la supervivència. Aquí, Sánchez hi veu "dos elements clau, l'impuls de la recerca, el que es tradueix en millors diagnòstics i tractaments i també que es permet el diagnòstic precoç, també que la població tingui més coneixement de la sinmptomatologia per part de la població".

La importància de la detecció precoç

"Hem de ser conscients de la detecció precoç. Els programes de cribratge com el del còlon tenen un primer estudi revelador, el poder implementar un programa que amb una petita prova es pot fer un diagnòstic precoç millora el diagnòstic i el tractament. També és clau la participació i la predisposició de les persones a fer aquestes proves. És molt adient formar les persones perquè tinguin ànim de participar, aquest és el gran repte. Un tercer és la instauració de nous cribratges com el de pulmó, que esperem que en poc temps es pugui instaurar", assegura la gerent de l'Associació Contra el Càncer Barcelona. El cribratge de còlon està ben instaurat, però en el cas de pulmó "s'estan fent estudis que posen de focus aquest tipus de càncer. Té a veure amb la transparència de la informació. Fer un tipus de prova molt senzilla ajudaria a reduïr el risc, però el que posem de manifest és que tota aquesta informació de la que estem parlant aqui ajuda a formar les persones a l'hora de dissenyar polítiques públiques sanitàries. Si aquestes dades son accessibles i es poden entendre empoderem les persones en la lluita contra aquesta malaltia".

Frenar el càncer de pulmó

En el cas del càncer de pulmó, dels més mortals, el que permetria atrapar-lo l'abans possible, segons Sánchez, "és no fumar. Està demostrat que té un impacte directe en la nostra salut. S'ha de deixar de fumar i fer campanyes, desnormalitzar un hàbit que té un impacte directe en la salut i la societat, a través de regulació, formació i campanyes i, el més important, que la generació de joves que el 2040 siguin adults no tinguin coneixement del que és l'acte de fumar, no es pot normalitzar l'acte de fumar, fumar mata. El 40% dels càncers estan provocats per factors externs, només un 3% estan provocats per temes hereditaris. Si ens protegíssim bé del sol, no hi hagués sedentarisme, no hi hagués l'hàbit de beure alcohol i portéssim una dieta saludable no hi hauria tant càncer".