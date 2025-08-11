39 víctimes mortals en l'àmbit laboral en el primer semestre del 2025

En el mes de juny, Catalunya va viure una dada alarmant: 9 treballadors van perdre la vida mentre feien la seva feina, el doble que fa un any. En total, ja són 39 les víctimes mortals en l’àmbit laboral només aquest primer semestre, el que suposa un increment del 26 % respecte al mateix període de l’any passat. Aquesta xifra que resulta alarmant i més si la comparem amb les que vàrem tenir l’any passat. Segons les dades tots els afectats són homes i el sector que més accidents laborals mortals acumula és el de serveis, que és també el que té més treballadors. Pel que fa al tipus de contracte, la gran majoria de les víctimes són treballadors assalariats amb contracte indefinit. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat d'Estiu amb la Montserrat Guillen, ella és catedràtica d’economia de la Universitat de Barcelona i ens ha explicat que "és una tendència, tot i que les elevades dades que hem tingut al mes de juny són un fenomen puntual".
"Aquest any portàvem unes bones dades en quant a la sinistralitat laboral fins al maig, però juny ha estat especialment negatiu", diu la Montserrat. "La part bona d'aquestes dades és que els altres accidents, és a dir, els que no són mortals, han caigut des de l'any passat, i ho ha fet bastant", explica.
"El factor més important que explicada aquesta pujada és que hi ha 150.000 treballadors més que l'any passat. Són molts més. Però també hi ha altres factors com els meteorològics com els excesos de calor o de pluja", conclou.