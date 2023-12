El 38% dels espanyols afirma ser ara més susceptible als refredats, el 26% ho atribueix a la pandèmia

El 26% ho atribueix a la pandèmia mentre que el 12% no estableix cap relació amb la COVID-19. Pel que fa a altres països d'Europa, els espanyols se situen per sobre de la mitjana europea (35%) respecte a aquesta percepció. La baixada de les temperatures que acompanya l'arribada de l'hivern s'associa a una disminució de les defenses i a més susceptibilitat de patir afeccions respiratòries com el refredat comú. La congestió, l'obstrucció nasal i els esternuts són alguns dels símptomes més freqüents que acostumen a confluir en la molesta irritació nasal.