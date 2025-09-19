L’observatori contra LGTBI-fòbia ha publicat aquest divendres la seva memòria anual. Les xifres que constaten un creixement en l’última dècada, per exemple, en matèria d'incidències obertes per possible discriminació o agressió. El 2024 en són 318 o cosa que és el mateix, gairebé el triple respecte al 2015.A 'La Brúixola' fem balanç d'aquestes xifres i dels protocols vigents en aquesta matèria amb el coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carrer.
318 persones denuncien discriminacions LGTB-fòbiques
El coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carrer, analitza a 'La Brúixola' les dades de l'últim recompte d'incidències que han registrat entre membres del col·lectiu.