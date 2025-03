30M: Dia Mundial del Residu 0. En quin punt ens trobem?

Aquest diumenge, 30 de març, es celebra el Dia Mundial del Residu 0, una jornada que pretén conscienciar sobre la generació de residus com el plàstic, els envasos, els components electrònics, el tèxtil i també l'aliment, que suposa un gran percentatge del total de residus que generem anualment. Segons dades de l'ONU, entre unitats familiars, petites empreses i proveïdors de serveis públics cada any es generen entre 2.100 i 2.300 milions de tones de residus sòlids urbans. A més, la organització posa de relleu un problema afegit: Els serveis de gestió de residus no compten amb un equipament òptim per gestionar tot aquest excedent. En aquest sentit informa que 2.700 milions de persones no tenen accés a la recollida de residus sòlids i que d’aquest total de residus que es genera només un 60% es gestiona en instal·lacions controlades.

Per tot això li hem dedicat el 'Tema de la Setmana', on hem volgut fer una radiografia del moment en el que ens trobem: Hi ha prou consciència sobre els residus i el malbaratament alimentari? Quant falta per arribar, ja no al residu 0, sinó a una situació acceptable? Som conscients de l'impacte que té a nivell mediambiental? Aquestes i d'altres preguntes les hem intentat respondre avui. Per fer-ho hem parlat amb el gerent d'Ecoembes a Catalunya, Xavier Balagué i amb la directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu.