Avui en el tema de la setmana ens volem fixar en un dia que es celebra demà passat... i es que aquest dissabte dia 31 de maig celebrem el Dia Mundial Sense Tabac amb l’objectiu de disuadir a les persones del consum de tabac en totes les seves formes i evidenciar els gran problemes que pot arribar a causar en la nostra vida aquesta addició. I es que segons l’Enquesta de Salut de Catalunya, publicada just aquesta setmana amb motiu de la celebració d’aquest dia internacional, actualment un 21,4% de la població amb més de 15 anys fuma, el que suposa un 26,1% dels homes i un 16,8% de les dones. Això no suposa grans canvis respecte al 2017, però si ho suposa si ho comparem amb l’any 2010, quan fumaven gairebé un 30% de la població, suposant una baixada de prop del 9% en 15 anys.

Avui dia un 7,8% de les persones no fumadores estan exposades a aquest fum a casa seva, i aquesta dada era d’un 18,1% fa 15 anys. Clar, això són 10 punts percentuals menys, i és una bona noticia que es confirmi aquesta tendència a la baixa, tot i que encara no sigui suficientment bona. A més, 5 de cada 100 nens i nenes estan exposats a aquest fum, mentre que fa 15 eren 23 de cada 100 els nens i nenes que estaven exposats a aquest fum a la seva llar. És una noticia molt positiva ja que la dada s’ha disminuit en un 18 per cent, tot i que encara hi ha infants que estan exposats a aquest fum que és tan perjudicial per ells.

Molta feina per fer

D'altra banda cada cop més gent fa servir aquestes cigarretes electròniques. És més comú entre els homes (que són un 1,7% actualment) que entre les dones (amb una dada de 0,9%). Així i tot, la dada que realment és preocupant és que un 53% dels escolars catalans d’entre 14 i 18 anys n’ha consumit alguna vegada en la seva vida. I es que entre aquelles persones que han fumat habitualment, un 51% ho ha deixat. A més, 290.895 persones han iniciat un tractament farmacològic per deixar de fumar prescrit des dels sistema públic de salut català des de 2020. I també s’ha de dir que un 6,9% considera que s’hauria de prohibir fumar en tots els espais possibles.

Per parlar de tot plegat hem parlat amb Cristina Martínez, responsable de la Unidad de Control del Tabaco y del Programa de Prevención y Control del Cáncer de ICO-IDIBELL; el Doctor Manel Mas-Bagà, metge psiquiatra i fundador del centre CAT Barcelona i Yolanda Costa, psicòloga i directora clínica de CAT Barcelona.