2015, un buen año para la música

El 2015 nos ha dejado grandes títulos musicales y hoy repasamos con Montse Valls alguno de ellos.

Uptown Funk

La canción más reproducida en 2015 fue ‘Uptown Funk’ de Bruno Mars, un tema que con los primeros acordes ya nos hace mover el cuerpo. Una canción, además, que cantó el ex presidente de los EEUU, Barack Obama, y es que se utilizó fragmentos de sus discursos para simular que el presidente cantaba el tema de Bruno Mars.

Ritmos latinos

Si ya nos hemos movido con Bruno Mars, en 2015, Gente de Zona y Marc Anthony pusieron su ritmo con ‘La Gozadera’, una canción en homenaje a América Central y Sudamérica. Una fusión de salsa y reggaetón que consiguió colarse en las mejores fiestas.

Hablando de ritmo, no podemos olvidarnos de Ricky Martin y ‘La Mordidita’.

Acabamos estos ritmos latinos con Pablo López y Juanes, que en 2015 sorprendieron con ‘Tu enemigo’, una canción protesta con la que Pablo López quiso explicar su experiencia personal cada vez que viajaba a EEUU y le paraban en inmigración por su nombre, pensando que podía tratarse de un narcotraficante.

Que el ritmo no pare

Acabamos este repaso del 2015 con tres canciones que no tienen desperdicio. ‘El mismo sol’ de Álvaro Soler consiguió situarse en lo más alto de las listas hasta el punto que Jennifer López le pidió grabar una versión de la canción juntos.

No se queda atrás ‘Love me like you do’ de Ellie Gouldinh, una de las canciones de la BSO de ’50 sombras de Grey’.

Acabamos con ‘See you again', de Wiz Kalifa y Charlie Puth, un homenaje al desaparecido actor de ‘Fast & furious’, Paul Walker.