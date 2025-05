Un 13% dels casos d'Alzheimer arreu del món es poden atribuir a la inactivitat física

A Espanya, hi ha més de 800.000 casos diagnosticats, dels qual 100.000 són catalans. L’Alzheimer, per la seva gravetat i el misteri que segueix envoltant aquesta malaltia és constantment font d’estudis i investigacions. És per això que s'ha realitzat un estudi per l’institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Barcelona Beta Brain Research Center i que s’ha publicat recentment a la revista “Alzheimer’s and Dementia”, que conclou que un 13% dels casos d’Alzheimer del món es poden atribuir a la inactivitat física. L’estudi remarca la importància de la necessitat de fomentar i augmentar l’exercici físic en persones de mitjana edat – entrte els 45 i 65 anys- i que això, podria ajudar a prevenir la malaltia. L’OMS recomana fer entre 150 i 300 minuts d’activitat moderada o entre 75 i 150 d’activitat intensa a la setmana. A l’actualitat, com l’esperança de vida al nostre país és cada cop més alta, el risc de contraure malalties degeneratives o patologies com l’Alzheimer és cada cop més elevat.

Per parlar de tot plegat a vingut a La Ciutat la investigadora D’ISGlobal i autora de l’article, Eider Arenaza Urquijo, qui ens ha explicat que "les principals conclusions de l'estudi tenen a veure a la salut cerebral, com l'activitat física està associat amb l'alzheimer". "La gran majoria de les persones realitzen activitats moderades, i un augment de l'activitat d'alta intensitat ja suposa una gran millora", explica. "Altres hàbits que podem canviar tenen a molt a veure amb l'activitat mental", conclou.