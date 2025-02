116 centres educatius en risc de tancament

Un estudi de la Fundació Bofill alerta que 116 centres educatius estan en risc de tancar per la manca de planificació davant la davallada demogràfica. Es tracta de centres d’una sola línia de 45 municipis amb més de 25% de places vacances a I3 o 1r d’ESO. L'experta en segregació escolar de la Fundació Bofill, Maria Segurola, reclama a 'La Brúixola' un pla a deu anys vista per part del Departament d’Educació i demana un nou decret de concerts que permeti planificar l'oferta en el seu conjunt. Des de l'entitat, també plantegen la fusió de centres i reduir ràtios a secundària, sent obligatori també a la concertada.