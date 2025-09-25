100 anys de la professió de Graduat Social

A la secció laboral parlem sobre el Centenari de la professió de Graduat Social, una figura clau en l’àmbit laboral i de la seguretat social. Des dels seus inicis, els Graduats Socials han estat al costat de les empreses, les persones treballadores i l’Administració, convertint-se en un punt de referència per garantir drets, seguretat jurídica i cohesió social. El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida vol aprofitar l’efemèride del centenari per posar en valor el camí recorregut i mirar cap als reptes de futur d’una professió que continua sent essencia
Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb Montserrat Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida.