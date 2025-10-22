En 10 anys es necessitaran 80.000 places més a les residències catalanes

Catalunya necessitarà vuitanta mil places més de residències i vint-i-sis mil professionals més treballant-hi l’any 2035, segons un càlcul de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials. El punt d’inflexió el marcarà l’arribada de la generació del ‘baby boom’ a la tercera edat. Segons l’informe de l’ACRA, d’aquí a vint-i-cinc anys hi haurà el doble de persones de més de vuitanta anys a casa nostra, arribant gairebé al milió l’any 2050. En una entrevista a 'La Brúixola', la presidenta de l’associació, Cinta Pascual, ha advertit que la xifra ja s’ha disparat i que hi ha més problemes afegits. Des de l’ACRA asseguren que el moment actual és el “més difícil” per al sector, llevat de la que es va viure durant la covid.