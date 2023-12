1 de desembre: Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

Avui, dia 1 de desembre, es celebra el Dia Mundial de la lluita contra la SIDA. A banda de recordar que no podem abaixar la guàrdia i seguir donant visibilitat a la lluita contra una de les malalties més temudes i estigmatitzades, un dels temes cabdals és la prevenció i aquí és clau la investigació, que en els darrers anys ha aconseguit trobar una medicació, la profilaxi preexposició, que permet que una persona sana no es contagiï. Els investigadors segueixen a la recerca d'una vacuna definitiva que permeti la cura d'aquesta malaltia, que tot i ser menys mortal que fa uns anys encara segueix afectant moltes persones. Per parlar d'en quin moment es troba la investigació al voltant del VIH hem pogut parlar amb l'investigador d'ICREA-Irsicaixa Javier Martinez Picado.