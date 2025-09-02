LA SIGNATURA

No habido grandes sobresaltos en la plantilla Azulgrana este verano y se ha cumplido un poco el guion de lo previsto. Pocas inversiones, poco retoques, pero mejorías significativas. La llegada de Joan García en la portería, como se demostró en Vallecas el pasado domingo, es un salto cualitativo, importantísimo y máximo teniendo en cuenta la edad de Ter Stegen, el historial último de lesiones y su baja cuando menos Hasta el mercado invernal. Da la sensación de que estamos ante un portero con una enorme progresión y que le da un salto cualitativo importante al Porteria un puesto fundamental en un equipo. Junto a él el otro gran nombre propio evidentemente es el del británico Rashford por el que no se ha tenido que invertir, pero que mejora también la competencia en ataque, me parece una incorporación interesante Que a buen seguro aportará muchos de los partidos y elevará el nivel competitivo de una delantera en la que ya nadie se puede acomodar.

La cara de Raphinha al marcharse a Vestuarios antes de tiempo frente al rayo, es indicativo de que los jugadores se van a tener que poner las pilas para tener minutos suficientes y que nadie puede relajarse.

Me parece también interesante la incorporación a futuro del joven sueco Ronnie. Pero no ya para ahora inmediatamente que podría aportar y sumar, sino porque por su talento está llamado en las próximas temporadas ser un jugador significativo en la plantilla y hay que hacer movimientos de esta índole. No solo de inmediatez de jugadores, de rendimiento inmediato para el primer equipo, sino intentar fichar talento barato, que cuando explote futbolísticamente va a ser casi inalcanzable, no solo para el Barcelona, sino para cualquier equipo de la liga española Como se ha demostrado.

La competencia económica con la Premier nos ha dejado en una enorme inferioridad que cada vez parece ser mayor y que no se aleja de las grandes estrellas del mercado futbolístico.

En cuanto incorporaciones, el Barcelona ha retocado la plantilla a la vez que debe aprovechar el crecimiento futbolístico de la gente joven que viene desde el filial en esta nueva jornada, como los primos Tony y Guille Fernández o el mismísimo Dro.

En cuanto al tema de la salidas, algunos estaban también cantadas como la de Oriol Romeu, Iñaki Peña, Héctor Fort y quizás la gran sorpresa para todos fue la marcha de Íñigo Martínez nada más regresar de la gira asiática cuando no se había rumoreado ni comentado nada. Fue un golpe duro y que veremos que peso tiene e incidencia en el devenir de la temporada presente. Pau Cubarsí deberá tomar nuevos galones y liderazgo en esa defensa al igual que Araujo debe progresar en algunos de los defectos que tiene y que le impiden ser un jugador más imprescindible en el centro de la zaga Mientras Christensen y Eric Garcia también deben dar ese paso adelante para minimizar los daños colaterales de la ausencia del central vasco.

De no haber salido Íñigo Martínez es evidente que la plantilla del Barcelona sería mucho más completa y madura que la de la temporada pasada pero no sabremos hasta qué punto influye la marcha del líder de la zaga de la última temporada. En líneas generales no ha sido un mal mercado y creo que Deco con la penuria económica que vive actualmente el Barcelona ha cumplido con las expectativas. Todo siempre susceptible de mejorar pero también empeorar.