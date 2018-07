Un minut per a la lectura: 'La luz de Candela'

En paral·lel a la seva història d'amor amb Manuel, Candela viurà la seva pròpia vida i lluitarà per no perdre-la, recolzada per les seves amigues i per altres persones que van apareixent a l'obra al llarg de més de 300 pàgines. Per enllaçar cada un dels capítols de la novel·la, Mónica Carrillo dóna cabuda a 'La llum de Candela' als seus microcontes, que han anat veient la llum a través del seu compte de Twitter i que han enganxat a les seves desenes de milers de seguidors. Els microcontes suposen un resum anticipat del que el lector s'anirà trobant en aquest llibre en el que l'autora sorprèn pel seu domini del llenguatge i de les emocions, per explicar una història d'amor complexa i plena de sentiments. La novel·la surt ja ha arribat a la seva tercera edició.