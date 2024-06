ESPORTS

Sense derbi lleidatà a Segona RFEF la temporada vinent

Punt final al culebrot futbolístic de la temporada a Lleida. Segons publiquen aquest dijous els diaris Segre i La Mañana la temporada vinent no hi haurà derbi lleidatà a Segona RFEF. L’Atlètic Lleida finalment ha decidit no comprar la plaça del Badalona Futur.

Redacción