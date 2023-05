LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

El Segre de Negre posa en valor la feina dels traductors i reconeix l'escriptora Alicia Giménez Bartlet

Des d'aquest de dijous i fins dissabte es celebra a Lleida la 7a edició del Festival de novel·la negra i criminal El Segre de Negre, un ampli programa de propostes i activitats per apropar-se al gènere negre des de diferents perspectives: des del cinema i la filosofia, passant per les taules de novetats, la ruta literària, els concursos a xarxes i el reconeixement als traductors amb figura de Vallverdú en el seu centenari i a la trajectòria literària de l'escriptora Alicia Giménez Bartlet, guardonada aquest any amb el Premi Trajectòria Literària El Segre de Negre. En parlem a La Ciutat Lleida amb Eulàlia Pagès i l'escriptora Montse Sanjuan.