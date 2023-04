Sant Jordi massiu de participació, vendes i novetats literàries d’autors lleidatans

Llibreters i floristes s'han mostrat contents per la bona resposta dels ciutadans a la crida que es va fer des dels gremis per celebrar al municipi la diada, que ha presentat les novetats de més d'una trentena d'escriptors de Ponent, xifra històrica en ple Any Vallverdú i que a falta de dades definitives, segons ha avançat el president del Gremi de Llibreters a Lleida, s’ha percebut que els libres de Pep Coll, Emili Bayo, Joan Cal, Montse Vendrell o Carles Porta són part dels que més interès haurien generat d’entre els autors lleidatans, durant la jornada.

Els més venuts a Catalunya

Mentre que les obres de Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Maggie O'Farrell, Eva García Saenz d’Urturi i Elisabet Benavent han estat els autors de ficció més venuts en el conjunt de Catalunya, mentre que en la no-ficció s'han imposat noms com els de La Sotana, Carles Porta, Xavier Sala i Martín, Marian Rojas Estapé i James Clear.