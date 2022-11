CIMERA DEL CLIMA D'EGIPTE

Què pot passar a les comarques de Lleida si no es frena l'escalfament global?

Aquesta setmana els líder de més d'un centenar de països s'han reunit a Egipte en el marc de la Cimera del clima. Avui a La Ciutat Lleida en parlem amb l'ambientòleg Jordi Prats per saber més al detall què se'n pot esperar d'una trobada d'aquesta magnitud, quins reptes es poden assolir a mig o curt termini, d'on provenen i com es reparteixen les emissions i també de quines conseqüències pot tenir no dur a terme accions contundents per frenar l'escalfament global. Més enllà dels efectes a les glaceres, també ens explica quines són les conseqüències més directes que l'escalfament global ens deixa a les comarques de Lleida.