Què passa amb la cúrcuma? La cara i la creu d'aquesta planta

L’Organització de Consumidors i Usuaris recomana un consum moderat de la cúrcuma. La dietista integrativa Marta Romera ens parla avui a La Ciutat Lleida dels seus beneficis però també posa sobre la taula que totes les plantes medicinals, per molt naturals que siguin, poden tenir contraindicacions i és important consultar sempre professionals de la salut per fer el seguiment de cada persona i tenir en compte les patologies prèvies que hi pugui haver.