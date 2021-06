Protecció Civil demana extremar la precaució per l'augment de morts per ofegament

Aquest mes de juny han mort dos menors ofegats a les comarques de Lleida. El passat 12 de juny, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers localitzava el cadàver d'un noi de 15 anys que s'havia ofegat mentre es banyava al canal de Balaguer del riu Segre, al parc de la Mitjana de Lleida. El menor s'havia llençat a l'aigua des del pont del ferro i ja no va poder tornar a sortir. L'endemà diumenge, un nen de set anys va estar a punt d'ofegar-se al canal Segarra-Garrigues a Tàrrega. Estava amb uns amics en un tram als afores de la capital de l'Urgell i un home el va poder treure de l'aigua, segueix recuperant-se a l'hospital. La darrera víctima és un altre menor de 12 anys que va morir ofegat el passat 17 de juny mentre es banyava al pantà de la Llosa del Cavall, a Sant Llorenç de Morunys. El menor participava en una activitat de caiac amb un grup escolar i el succés ha tingut lloc en finalitzar l'activitat. Davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil s'alerta de la necessitat d'extremar la precaució en aigües interiors. Segons explica a La Ciutat Lleida Montse Font, cap del servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, "cal prestar molta atenció als infants i a la gent gran, que són els col·lectius més vulnerables" i insisteix que "aprenem a nedar a les piscines però quan ens posem en una platja, o en un embassament les condicions són molt diferents i això dona falsa sensació de seguretat".

Anar en grup i tenir cobertura de 112

En entorns naturals, on es preveu que aquest estiu hi hagi molt volum de visitants, com l'any passat, es recomana anar en grup i estar en llocs on arribi la cobertura del 112 per poder donar avís a emergències. Segons explica Font, arribat el cas d'un accident es recomana avisar de seguida al 112 i no llençar-se a l'aigua "perquè en la majoria dels casos acabariem comptabilitzant dos morts per ofegament". Destaca que en platges, la recomanació és "banyar-se en platges vigilades i consultar-ne l'aforament i la bandera en línia" i afegeix que cal "una una normativa per homogeneïtzar el nivell de seguretat de les platges" perquè ara cada ajuntament ho gestiona de forma autònoma.