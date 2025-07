El propietari d'una explotació agrícola i un treballador, les víctimes mortals en l'incendi de Torrefeta i Florejacs que afecta 6.500 hectàrees

L'alcalde de Guissona Jaume Ars ha explicat aquest dimecres al matí que el propietari d'una explotació agrícola hauria intentat anar a rescatar el treballador, que estava a la finca i que s'havia vist afectat pel fum. El batlle ha lamentat les dues morts i ha afirmat que Guissona s'ha posat disposició dels serveis d'emergència i dels veïns en tot allò que necessitin. L'incendi a la Noguera, la Segarra i l'Urgell, afecta una superfície de 6.500 hectàrees, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Durant la nit, mig centenar de dotacions del cos han treballat en l'extinció de l'incendi i han descartat que hi hagi més víctimes mortals, després que a última hora de la nit de dimarts se'n trobessin dues. Durant la nit els treballs s'han centrat sobretot a acabar de definir el perímetre i especialment el cap del flanc dret, a la població de Cabanabona.

La previsió és reduir les dotacions durant el matí a 35, amb 130 bombers treballant en l'extinció. L'evolució durant la nit ha estat bona, però es preveu que aquest dimecres sigui complicat per les altes temperatures. També s’ha demanat als pagesos i ADF de la zona que estripin amb tractors i maquinària agrícola determinats camps de la zona del cap i el darrer terç del flanc dret.

El confinament, que ahir es va decretar a la zona de l’incendi, cobria més de 25.000 hectàrees i va afectar més de 14.000 persones de 9 nuclis de població. Malgrat es va decretar que s’aixecava el confinament a les 23.11 hores, els Bombers demanen limitar els moviments a la zona de l’incendi per facilitar les tasques als equips d’emergències.

Edificacions afectades

Durant la nit els Bombers s'han centrat també a extingir les edificacions que havien quedat afectades per les flames. El cap d'intervenció de l'incendi, Joan Josep Bellostes, ha explicat que es tracta bàsicament de granges, pallers i alguna edificació. Els danys més grans s'han produït al nucli de Renant, on el foc ha arribat a dos habitatges -a l'interior dels quals no hi havia ningú- i una granja. També ha cremat una masia, un paller i una granja de porcs a Cabanabona, una granja a Granollers i hi ha una edificació afectada a Vilamajor. Efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades valoraran l'afectació en aquestes edificacions durant el dia.

Dos bombers ferits

Més enllà de les dues víctimes mortals, dos bombers han resultat ferits. Un d'ells té ferides per espurnes als ulls i l'altre està ingressat en estat lleu en caure-li peces de la coberta d'un paller que es va enfonsar.