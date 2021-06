Projecte conjunt de la Fundació Jericó i el Banc dels Aliments per reobrir el menjador social de Lleida

El menjador social de Lleida, al Centre Històric, reobre aquest dijous 1 de juliol amb 45 àpats diaris, després d'un any tancat per la pandèmia, en què només es cuinava menjar per repartir a famílies vulnerables o confinades. La Fundació Jericó i el Banc dels Aliments volen anar més enllà i reconvertir-lo en un projecte de reinserció social, sostenibilitat mediambiental i comunitat. Així, oferiran atenció personalitzada als usuaris, amb el suport d'una integradora social, així com tallers de malbaratament alimentari adreçats a tots els veïns del barri. La gran part dels àpats del Menjador s'elaboraran amb excedents alimentaris procedents de cadenes i botigues d'alimentació i donacions d'empreses de càtering, escoles i particulars.