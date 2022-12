Nominats als Goya com actors i actriu revelació Jordi Pujol, Albert Bosch i Anna Otín, protagonistes d'Alcarràs

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha donat a conèixer les candidatures nominades a les diferents categories. En la cursa pel Goya a millor pel·lícula hi aspiren les cintes 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'La maternal' i 'Modelo 77', mentre que en la categoria de millor direcció hi ha Carla Simón, Rodrigo Sorogoyen, Pilar Palomero (per 'La maternal'), Carlos Vermut (per 'Mantícora') i Alberto Rodríguez.

'Alcarràs' destaca entre les interpretacions revelació

És en les categories de millors interpretacions revelació en què destaca 'Alcarràs', un film que compta íntegrament amb un elenc no professional, amb la nominació a Ana Otín, que es disputarà el Goya amb Laura Galán ('Cerdita'), Luna Pamies ('El agua'), Valèria Sorolla ('La consagración de la primavera') i Zoe Stein ('Mantícora').

Albert Bosch i Jordi Pujol Dolcet, dos dels protagonistes del film de Carla Simón, es disputaran el de millor actor revelació amb Mikel Bustamante ('Cinco lobitos'), Christian Checa ('En los márgenes') i Telmo Irureta ('La consagración de la primavera').