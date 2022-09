LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La necessitat d'impulsar estudis superiors en gastronomia a Lleida

La demanda per estudiar cicles de Formació Professional a les comarques de Lleida està força desequilibrada, alguns cicles tenen sobreocupació mentre que n'hi ha d'altres amb moltes vacants, segons les últimes dades del departament d'Educació sobre les places disponibles en els de grau mitjà a tota la província, És el cas de l'Escola d'Hostaleria de Lleida que en cuina i gastronomia té una quarantena de vacants. Sobre aquest tema en parlem a La Ciutat Lleida amb Gabriel Jové, que constata la necessitat d'actualitzar i innovar aquesta formació aprofitant la posició estratègica que tenen les comarques de Lleida en el sector agroalimentari i apostant per la col·laboració publico-privada per impulsar estudis superiors en gastronomia.