LA CIUTAT LLEIDA

Moscou, els tresors d'una ciutat cosmopolita

Aquest mes de novembre obrim una finestra al món per conèixer la capital de Rússia, Moscou amb en Joan Ramon Zaballos. Una ciutat que davant el context actual ha quedat oblidada per als viatgers occidentals, però que ofereix uns atractius que no deixen indiferent a ningú. Des de la plaça Roja, el Kremlin fins al Mausoleu de Lenin o les estacions de metro.