ECONOMIX

El making of de la preestrena d'Alcarràs a la plaça de la Llotja de Lleida

En l'espai Economix d'aquesta setmana, espai d'emprenedoria al servei de la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, avui parlem sobre el procés de transformació que hi va haver a la plaça de la Llotja de Lleida el passat 26 d'abril coincidint amb la preestrena de la pel·lícula Alcarràs. S'hi va instal·lar un atrezzo format per una catifa verda, de 700 metres quadrats, uns 500 palots de fruita, 4 tractors i altres elements del sector primari com ara caixes de fruita i bancs de collir. En arribar, els convidats van veure diferents mostres de productes de proximitat que posaven en valor la varietat i qualitat dels productes que s'elaboren al territori. Un cop acabada la projecció, els assistents van veure com aquestes mostres de producte s'havien convertit en plats elaborats i llestos per degustar, gràcies a la col·laboració de l'Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i Bo de Shalom. Avui a La Ciutat Lleida en parlem amb l'Alexa Trilla, que juntament amb la Maria Monseny es van encarregar d'idear i dissenyar tot aquest espai. També ens acompanya la directora de l'Institut Escola d'Hoteleria de Lleida Neus Brenuy, i Maite Culleré, responsable de Bo de Shalom.