METEOROLOGIA

Lleida tancarà el 2022 com l'any més càlid dels darrers 82 anys

Enmig d'una tardor càlida i gens habitual en aquesta època de l'any avui a La Ciutat Lleida entrevistem Armando Álvarez, observador meteorològic de l'Observatori de Lleida, que pertany a l'AEMET. Fem un repàs climatològic d'aquest 2022, un any marcat per rècords de temperatures màximes, de sequera, d'hores de sol durant el mes de gener i ens fa la predicció de com es podrà acabar aquest any 2022.