LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

L'IRBLleida, el punt neuràlgic de la recerca i la investigació al territori

A l'Estat de Salut d'aquesta setmana entrevistem el doctor Diego Arango, director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que ens parla dels diferents projectes i àrees d'investigació que es desenvolupen a l'IRB, així com també de la col·laboració que reben per part de les institucions, com la Diputació de Lleida, amb un sistema de beques pioner que ajuda a finançar projectes. Destaca també el paper importantíssim que tenen empreses, entitats, associacions i particulars i posa en valor la tasca de divulgació que també estan fent a la societat per explicar tot el que es fa des de l'IRB Lleida.