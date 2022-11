PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

Les més de 200 imatges inèdites de Toni Prim de la riuada a Lleida de 1982

Aquest mes de novembre es commemoren 40 anys de la riuada que hi va haver a Lleida i que va causar importants danys materials, a més de personals en zones d'Andorra i del Pirineu on hi va haver una vintena de víctimes mortals. L'aigua va arribar fins a la capital del Segrià i va desbordar el riu Segre deixant imatges que han passat a la història local. Moltes d'elles encara no les hem vist. Són les més de 200 fotografies que va captar el fotògraf Toni Prim d'aquella mateixa nit i dels dies posteriors. Unes fotos que continuen al seu arxiu personal i que aquests dies ha compartit una petita mostra a través de les seves xarxes socials. A La Ciutat Lleida, amb Núria Mora, parlem amb Toni Prim sobre la seva experiència durant la riuada i les imatges que en va captar.