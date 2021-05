Les disculpes del paer en cap Miquel Pueyo per ser en un restaurant passades les 23h

L'obertura de la restauració fins a les 23 hores ha coincidit a Lleida amb la celebració de les Festes de Maig, el que ha fet que durant els quatre dies de festa hi hagi hagut una alta demanda per part de la ciutadania a l'hora de sopar fora de casa. També ho ha fet el paer en cap Miquel Pueyo. En un comunicat emès per la Paeria, explica que va sortir a sopar, en aquest context i amb "la voluntat de celebrar la festa i donar suport a la restauració i l'hostaleria".

Miquel Pueyo explica que, a l'hora de sopar, "a la capital de Segrià va caure un aiguat que va inutilitzar temporalment bona part de les terrasses dels bars i restaurants" i, això, "sumat a l'alta demanda de sopars que hi havia pel fet de ser Festa Major va comportar que el servei s'endarrerís considerablement". Per aquest motiu, "molts sopars es van allargar més de l'hora marcada pel Procicat i a les onze de la nit encara no s'havien acabat", afegeix l'alcalde lleidatà.

Pueyo considera que és "una situació comprensible donades les circumstàncies climatològiques i de demanda, però que no podem normalitzar en un context de pandèmia i d'alarma sociosanitària" i sosté que "tots ens hem de responsabilitzar dels nostres actes". Per això, lamenta la situació creada i demana personalment disculpes a la ciutadania per aquest "incompliment".

Multa a l'establiment de restauració

La Guàrdia Urbana de Lleida va multar dilluns a la nit un restaurant de la Zona Alta on estava sopant Pueyo, per continuar obert més enllà de les onze de la nit, hora en què l'establiment hauria d'haver tancat segons la normativa establerta pel Procicat.