Les Borges Blanques torna a ser la capital de l'oli amb la celebració de la 59a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues

La 59a edició de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues de les Borges Blanques tornarà a tenir una botiga en línia que facilitarà la compra d'oli a través dels comerços electrònics dels expositors. El certamen incorpora els diferents protocols establerts per les autoritats sanitàries però ha decidit anul·lar el Concert de l'Oli, els Tres Tombs i els dinars populars per tal d'evitar aglomeracions, segons ha explicat a La Ciutat Lleida Núria Palau, alcaldessa de les Borges Blanques, que ha detallat que el recinte comptarà amb un circuit induït dins dels pavellons amb un únic sentit de circulació i totes les mesures de seguretat que marquen els protocols sanitaris.

Torna la presencialitat i els tastos seran individualitzats

Amb més d'una vuitantena d'expositors, la Fira recuperarà els tastos, tot i que amb mesures de seguretat sanitària. D'aquesta manera, els expositors i l'Oli Bar oferiran tastos individualitzats i s'amplia l'Espai Gastronòmic del Pavelló de l'Oli per poder garantir les distàncies de seguretat entre les diferents persones assegudes al recinte que acollirà els actes més destacats del certamen. L'alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau, ha explicat que "l'objectiu d'aquestes mesures és eliminar qualsevol mena de perill".

Tallers i demostracions amb diverses personalitats

La consellera de Drets Socials Violant Cervera inaugurarà enguany la fira, mentre que la cloenda anirà a càrrec de la cuinera i empresària Teresa Carles. Durant el cap de setmana també hi passarà el conseller d'Economia Jaume Giró, així com la influencer gastronòmica Dolors Mateu i el reconegut periodista Pepe Antich, que apadrinaran l'agermanament i es convertiran en Ambaixadors de l'Oli de Qualitat de Catalunya 2022. Aquest aquest any a més la Fira de l'Oli confirma l'agermanament amb la Fira del Pa i el Cereal de la Segarra.