MISTERIS SOTA ZERO

Les aparicions fantasmals: els clàssics i les adaptacions de la llegenda urbana de la noia de la corba

Aquesta setmana l'historiador Enric Sabarich ens porta un nou capítol dels Misteris sota zero a La Ciutat Lleida. Ens parla de les aparicions fantasmals, fent referència a les diferents versions que hi ha sobre la llegenda urbana de la noia de la corba: l'autoestopista que apareix en trams perillosos que guia els conductors per evitar que tinguin accidents, una mena de fada protectora. Però és una llegenda urbana? És un mite ancestral o realment són fantasmes que han quedat atrapats en llocs on hi hagut accidents?