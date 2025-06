Larrosa fa balanç de mig mandat a la Paeria i es posa a “disposició de la ciutadania” a partir de 2027

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha fet balanç dels primers dos anys de mandat i s’ha mostrat satisfet amb el ritme d’execució del Pla d’Acció Municipal. Segons ha explicat a La Ciutat Lleida, més del 50% de les mesures previstes ja s’han dut a terme o estan en curs: “Han estat dos anys intensos, d’adaptació, però també de molts avenços”, ha dit Larrosa, destacant iniciatives com els nous contractes de jardineria i neteja, la implantació del nou model d’il·luminació o l’enfortiment de la Guàrdia Urbana.

Una ciutat “endreçada, cívica i amable” per al 2027

Amb la mirada posada en el tram final del mandat, l’alcalde ha expressat el desig que, el maig de 2027, la ciutat funcioni “com un rellotge”. Entre els seus objectius hi ha tenir una "Lleida més neta, amb infraestructures renovades i espais públics cuidats”. Projectes com la recuperació del xalet modernista dels Camps Elisis, les platges urbanes a l’entorn del riu Segre o la reforma del Palau de Vidre, segons ha detallat, en són alguns exemples.

Municipals 2027

Sense confirmar de forma explícita una nova candidatura en les properes eleccions municipals, Larrosa ha admès que li agradaria seguir al capdavant de la Paeria per culminar els projectes engegats, molts dels quals estan pensats amb horitzó 2030: “Quan impulsem iniciatives que van més enllà d’un mandat, és lògic tenir ganes de continuar per veure’n els resultats”, ha afirmat, tot i que ha subratllat que “encara és aviat”.

En marxa el dispositiu d'acollida al Pavelló 3

Larrosa també ha parlat sobre el dispositiu d’acollida per a la campanya agrària, que comença aquest dilluns al Pavelló 3 de Fira de Lleida, destacant la necessitat d’atendre especialment aquelles persones que no poden treballar per motius administratius o de salut. Ha insistit que “cal una implicació conjunta de totes les administracions per afrontar aquesta realitat”.

Mobilitat, zona de baixes emissions i rodalies

L’alcalde també ha defensat l’ampliació de les zones d’aparcament regulat que es posaran en marxa el 16 de juny al Centre Històric i la zona de Joc de la Bola, d'acord a l'estratègia per reduir emissions i promoure una mobilitat més sostenible. En aquest sentit, ha reclamat una aposta clara pel servei de rodalies ferroviàries a Lleida i ha proposat integrar el transport per carretera i ferrocarril com a fórmula per descongestionar el trànsit i millorar la qualitat de vida.

Futur del futbol a Lleida: “Vull un projecte que sumi”

Sobre la incertesa entorn del Lleida CF, Larrosa ha expressat la seva disposició a col·laborar amb iniciatives que tinguin una base sòlida i capacitat d’aglutinar esforços. Davant la possible creació d’un nou club impulsat per la ciutadania, ha afirmat que cal un projecte que “recuperi els sentiments però que també sumi col·lectius, empreses i institucions”.