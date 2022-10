CULTURA

L'Aplec del Caragol 2023 es trasllada al primer cap de setmana de juny per evitar coinicidir amb les municipals

L'Aplec del Caragol de Lleida celebrarà l'edició del 2023 el primer cap de setmana de juny en lloc de fer-ho el darrer del mes de maig com és habitual. La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) ha pres aquesta decisió per evitar que la multitudinària festa coincideixi amb la celebració de les eleccions municipals, previstes per al 28 de maig de l'any vinent.

