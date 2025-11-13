Humanitzar l’administració, l'objectiu de Dora Padial com a Síndica de Greuges de Lleida

A La Ciutat Lleida dediquem aquesta edició de l’espai d’educació jurídica a parlar del paper de la Síndica de Greuges, una figura que vetlla pels drets de la ciutadania davant l’administració. Ens acompanya Dora Padial, professora de Dret Civil de la Universitat de Lleida i Síndica de Greuges de la ciutat des del 2019, recentment renovada per cinc anys més. Amb ella reflexionem sobre la importància d’humanitzar l’administració, d’escoltar les persones i d’acompanyar-les quan se senten desateses o vulnerables.