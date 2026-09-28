Gust de Lleida posa en valor a Fira Mos tota la cadena agroalimentària del territori, dels productors als consumidors

L’estand Gust de Lleida de la Diputació de Lleida, al pavelló 3 del recinte firal de la ciutat, ha acollit aquest divendres el programa La Ciutat, de Onda Cero Lleida, coincidint amb la inauguració de la segona edició de Fira Mos Sant Miquel. Un espai que ens ha servit per apropar-nos a tota la cadena agroalimentària i poder parlar amb diversos protagonistes.
En primer lloc, situant quina és la raó de ser de Gust de Lleida, que segons ha explicat el president de la Diputació de Lleida Joan Talarn, es tracta de crear una xarxa que permeti identificar i posar en valor els productes agroalimentaris de Lleida, el Pirineu i l’Aran, connectant les diferents baules de la cadena de valor, des del productors fins al consumidor, passat pels elaboradors i la restauració: “Gust de Lleida no és només un logotip o una campanya, sinó la representació d’una cadena de valors completa, que comença als nostres camps i arriba fins a la taula, amb qualitat, sostenibilitat i identitat pròpia”. Més enllà de la identificació del producte de quilòmetre zero, Talarn també ha posat en valor que “darrere d’un producte hi ha una activitat econòmica que permet mantenir empreses, generar ocupació i consolidar projectes de vida al territori”.
En aquesta aposta, el productor té un paper central, però també el tenen les empreses agroalimentàries i els restaurants que transformen el producte i el fan arribar al consumidor. També a través de les agrobotigues i per això la Diputació planteja una línia de suport de 500.000 euros per impulsar establiments de proximitat als municipis petits, amb la voluntat que siguin gestionats pels ajuntaments o per cooperatives. La iniciativa parteix també d’una realitat territorial, on hi ha municipis petits que no disposen de comerç i on disposar d’una botiga pot contribuir a mantenir serveis i activitat.
Les fires, segons Talarn, són l’altre gran aparador: “Fira Mos, com a gran cita gastronòmica de la capital, concentra una part d’aquesta diversitat, però la Diputació també participa i dona suport a les nombroses fires que se celebren arreu de la demarcació”. Joan Talarn destaca que aquestes trobades tenen “una doble dimensió, d’una banda econòmica, perquè permeten donar visibilitat i sortida als productes, i també social, perquè contribueixen a reforçar els vincles entre els habitants del territori”.
I aquesta voluntat de projectar el producte també busca nous públics, a través de l’esport, “Esport amb Gust de Lleida. L’orgull que alimenta el talent”, una iniciativa que vincula productors i clubs esportius. Segons Talarn, “són 14 els clubs que participen en aquesta aliança i que exerceixen com a ambaixadors de Gust de Lleida quan competeixen fora de la demarcació”. La proposta busca associar el talent esportiu amb el talent agroalimentari i fer que el nom de Lleida viatgi també a través dels esportistes per arribar a les seves famílies, la seva afició i arreu del territori.
Del camp i l’obrador fins a la cuina
A La Ciutat Lleida també hem parlant de la següent baula de la cadena: què passa amb el producte quan surt del seu lloc d’origen i arriba als elaboradors, als forns o als restaurants.
Toni Vilà, d’Embotits Ciervo de Cervera, posa l’accent en la importància de la matèria primera i de l’elaboració artesanal. La seva empresa, amb més d’un segle d’història i quatre generacions al capdavant, treballa amb producte de proximitat i reivindica el temps com un ingredient més. “Molta paciència i molt carinyo”, resumeix Vilà per explicar una manera de treballar basada en la selecció de la matèria primera i en la cura durant el procés. Aquesta mateixa filosofia apareix en el pa que elabora Erika García, del Forn Santa Maria de Bellvís. El seu projecte parteix del producte del territori i de processos artesanals, amb farines de proximitat, massa mare i fermentacions lentes, i amb una mirada amb la innovació amb la presentació del pa proteic pensat inicialment per a persones esportistes, elaborat amb un 40% de farina de cigró i altres ingredients com la xia i la quinoa.
Els cuiners Sergi de Meià i Jesús Gimena també han posat en valor el producte de proximitat, que sempre incorporen als seus plats. Sergi de Meià ha parlat de la necessitat de “mapar el territori i començar pel que hi ha més a prop, com els horts, herbes, fruita, formatges, productes ramaders o vins de les comarques lleidatanes”. Una filosofia que connecta amb el moviment quilòmetre zero i amb la voluntat de donar sortida als petits productors.
Jesús Gimena, del restaurant l’Espurna de Lleida, afegeix una reflexió sobre el valor que sovint queda ocult darrere d’un aliment: “El producte no és només allò que arriba al plat o al prestatge, també hi ha els recursos, el treball i les persones que han intervingut en tot el procés”. Una mirada que situa el consumidor davant d’una qüestió central, conèixer l’origen i valorar què hi ha darrere del producte que compra.
En aquest punt, Enric Dalmau, president de la Cooperativa del Camp de Cervià i de la DOP Les Garrigues, defensa la necessitat de donar més visibilitat a l’origen dels aliments i reforçar el vincle entre productor i consumidor. Per Dalmau, la qualitat és una de les principals eines de diferenciació dels productors de les Garrigues i del conjunt del territori: “Si tu parteixes d’un bon fruit, un bon producte, faràs un bon aliment”. La comunicació també apareix com una peça necessària. Dalmau considera que “explicar com s’ha produït un aliment i quin esforç hi ha al darrere ajuda el consumidor a donar-li valor”. I aquesta relació ja es percep als establiments.
Alimentació, esport i nous consumidors
En el tram final de La Ciutat connectem dues realitats que comparteixen valors: l’esport i l’agroalimentació. La iniciativa “Esport amb Gust de Lleida, l’orgull que alimenta el talent” busca apropar els productors als clubs esportius i convertir els esportistes en nous prescriptors del producte local.
La nutricionista Naila Martínez posa sobre la taula una primera idea: l’alimentació d’un esportista no ha de partir necessàriament de productes extraordinaris o suplements: “L’alimentació també s’entrena”, i defensa que “primer cal consolidar uns bons hàbits alimentaris i adaptar després la nutrició a les necessitats concretes de cada esportista, esport i càrrega d’entrenament”. Aquesta individualització també la confirma Ona Moreno, jugadora del Club Hoquei Alpicat, que explica que “l’alimentació varia en funció dels entrenaments, la competició i els períodes de descans”. En el cas dels esportistes, afegeix, “disposar de productes adequats i de restaurants que ofereixin opcions saludables pot facilitar molt la planificació, especialment en els desplaçaments”.
En aquest sentit, des de la producció de proximitat també hi ha marge per a la innovació i per donar resposta a aquestes necessitats. Ferran Alemany, de Torrons i Mel Alemany, explica l’evolució cap a nous productes com “les barretes energètiques elaborades amb civada, mel i altres ingredients naturals”, i destaca el procés de desenvolupament i col·laboració amb professionals de la nutrició. El projecte incorpora també una dimensió social mitjançant la participació de centres especials de treball en part del procés d’envasament.
Romina Polo, cap de Màrqueting i Comunicació de Good Bio Foods, explica una evolució semblant a partir de la poma ecològica de proximitat, transformada en sucs i begudes funcionals, “treballant en productes orientats també a les necessitats d’hidratació i recuperació dels esportistes”. La nutricionista Naila Martínez reivindica, en aquest sentit, la importància de conèixer l’origen dels aliments i de buscar solucions que s’adaptin a cada persona.
El restaurant completa aquesta última baula. Xavi Benet, del restaurant Hostal Benet de les Borges Blanques, destaca “l’evolució cap a una cuina més saludable i el paper de productes com l’oli d’oliva en aquesta transformació”. També reivindica la capacitat de la restauració per explicar al consumidor què està menjant i quin valor té el producte que arriba a la taula.
Gust de Lleida es presenta com l’espai de connexió entre aquestes realitats, amb la voluntat de donar visibilitat al producte del territori, facilitar-ne l’accés i reforçar el vincle entre alimentació, economia i identitat.