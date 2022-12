LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Guardians del misteri: Franz Mesmer i James Braid, del mesmerisme al poder de la suggestió

Aquesta setmana als Guardians del misteri, l'historiador Enric Sabarich ens presenta dos guardians, Franz Mesmer, creador del mesmerisme, també conegut com la doctrina del 'magnetisme animal', un suposat fluid invisible que permet el funcionament del cos humà. Un segle més tard James Braid segueix aquest fil tot i que acaba tirant per terra el concepte per començar a introduir el que coneixem com a hipnosi, donant rellevància al poder de la suggestió.