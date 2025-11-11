Fèlix Larrosa: “La licitació de l’hotel de l’Estació pot ser la primera fase del Pla de l’Estació"

El polígon de Torreblanca continua sent una de les assignatures pendents que hi ha a Lleida. En aquest sentit, l'alcalde Fèlix Larrosa reconeix que el projecte del polígon de Torreblanca “fa anys que està encallat” i que les discrepàncies entre la Generalitat i el Ministeri de Transports sobre l’accés viari n’han alentit l’execució. Tot i això, assegura que hi ha “un pla B sobre la taula” i que el projecte “tirarà endavant, perquè és essencial per al futur de la plana de Lleida”. El punt de discrepància és un tema de mobilitat associada al polígon: “El debat està en la carretera de Tarragona, en com accedim al polígon des d’aquesta via. Hi ha discrepàncies des del punt de vista dels serveis tècnics, però també és veritat que la Generalitat té un pla B. Si no arribem a un acord amb el Ministari, aplicaran aquest pla B, que passa per mobilitzar la porta principal en un altre espai”, ha explicat Larrosa.
El polígon, destaca, generarà “ocupació, riquesa i oportunitats per retenir i atreure talent”, i forma part d’una estratègia industrial que inclou també l’ampliació del polígon El Segre, Torre Solé o Cimalsa. Segons ha dit l’alcalde, aquesta planificació es fa amb “una aliança entre sector públic, empreses i centres de formació professional i universitària”, amb la voluntat de consolidar un model productiu basat en el coneixement.
El Centre Històric avança amb una vintena de sol·licitud d'ajuts per a noves activitats comercials
Sobre el desenvolupament del Centre Històric, Larrosa ha deixat clar que el pla de barris de la Generalitat no depèn dels nous pressupostos i que la convocatòria “està garantida”. Això permetrà, segons diu, “seguir avançant en la rehabilitació d’habitatges i en la dinamització econòmica del centre”. Actualment, ha afegit, “hi ha una vintena de sol·licituds d’ajuts per a noves activitats comercials i s’han posat en marxa projectes d’eficiència energètica en edificis històrics com la casa Granados”. L’alcalde també ha anunciat l’inici de construcció de nous habitatges al carrer Cavallers i la transformació de la Casa dels Artistes en residència universitària, dins del pla integral que vol combinar rehabilitació, activitat econòmica i cohesió social.
Pel que fa al Teatre Principal, Larrosa confia que “més aviat que tard, i això no vol dir mesos, però més aviat que tard hi haurà entesa entre els propietaris de l'equipament i la Paeria per impulsar els usos que mereix aquest equipament, que són diversos i que ha de ser també un abans i un després pel carrer Major de Lleida”.
L’hotel de l’Estació, primera fase del pla de l'estació
L’anunci de la licitació de l’hotel de l’estació per part d’Adif de cara als primers mesos de l’any vinent pot ser, segons Larrosa, el primer pas del desenvolupament del Pla de l’Estació: “Els possibles usos del costat de l’equipament hoteler seria la primera fase del Pla de l’Estació, amb què també estem treballant colze a colze amb Adif per donar bones noticies aviat”. Segona ha detallat, la licitació de l’hotel estaria vinculada amb el desenvolupament del sector urbanístic “que no requereix cap modificació de caràcter urbanístic, que es podria començar demà”. Una lògica, afegeix, amb què han estat treballant amb Junts, ja que “és un dels acords que tenim d’avançar en una primera fase i a poc a poc generar noves activitats a l’entorn de l’estació”.
L’alcalde també ha explicat que l’Ajuntament fa temps que treballa amb el sector hoteler per incrementar l’oferta de places: “En els pròxims mesos veurem més anuncis d’iniciatives hoteleres a Lleida”.
Fira de Lleida, Universitat i noves aliances per a la innovació
Larrosa preveu bones expectatives per a l’Agrobiotech Innovation Forum, que se celebrarà del 25 al 27 de novembre, com la vessant professional de la Fira de Sant Miquel. Ha subratllat la col·laboració amb Fira de Barcelona per impulsar el projecte Smart Rural i situar Lleida com a referent en l’àmbit agroalimentari i tecnològic, a més de valorar positivament el relleu a la Universitat de Lleida, amb l’arribada de la doctora Maria Àngels Balcells com a primera rectora de la institució, d’acord amb el procés electoral que tindrà lloc aquest dimecres i dijous i sent la única candidatura presentada. Ha destacat el paper clau de la UdL en la creació de talent i en els projectes de futur de la ciutat i ha agraït la tasca realitzada els últim anys pel rector Jaume Puy.
Pressupostos 2026: expansius i oberts a acords
Pel que fa als pressupostos municipals de 2026, Larrosa avança que seran “molt expansius” i amb un fort component inversor. Després de l’acord assolit amb Junts pels comptes d’aquest 2025, l’alcalde ha dit que en aquest moment estan fent balanç: “Valorem en quin punt estem de tot el que hem pactat aquest temps i a partir d’aquí cadascú prendrà les decisions que consideri més legítimes. Hem tingut bons acords i hem treballat plegats amb projectes molt interessants que no s’acaben en un any ni en dos. Seguirem avançant en aquesta mateixa línia dels acords”.
En tot cas, els comptes preveuen inversions tant en grans projectes com en el dia a dia de la ciutat: “Neteja, manteniment, civisme i serveis són igual d’importants que les grans obres”, ha afirmat Larrosa.