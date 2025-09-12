Fèlix Larrosa: “Destinem 1,5 milions d’euros anuals al comerç local i el model és compatible amb Torre Salses”

Aquest mes de setembre es presentarà a Lleida el Pacte per la Convivència i el Civisme, un compromís públic entre ciutadania, entitats, col·lectius i institucions per reforçar la convivència i el respecte a l’espai públic que posa l’accent en aspectes quotidians com la neteja i el correcte ús dels contenidors, la gestió dels residus o les normes de circulació. En declaracions de Fèlix Larrosa a La Ciutat Lleida, es tracta d’“endreçar la ciutat i fer de l’espai públic un lloc de trobada i convivència”. El Pacte s’acompanya de la nova Ordenança de Civisme que vol educar i sancionar, si cal, per evitar conductes incíviques: “A vegades quan sentim o veiem notícies sobre una baralla al carrer, la gent tendeix a associar-ho amb temes de seguretat, però realmente és civisme, és un tema de conviure i dirimir discrepàncies en un marc de respecte”, ha dit l’alcalde.
Centre Històric
L’alcalde ha destacat els primers tallers participatius per redactar el Pla Integral del Centre Històric, “un barri que té dèficits però també grans oportunitats”. Ha avançat que les propostes dels veïns i entitats passen per més habitatge digne, serveis quotidians, mobilitat sostenible i la recuperació d’espais com els horts de Santa Teresa o l’antiga Escola Cervantes: “Una de les accions previstes que va amb clau de transició ecològica és la recuperació dels horts de Santa Teresa com un espai de gestió comunitària intergeneracional. És un concepte que recupera la història i la situa al mig del barri i entre les actuacions destacades hi ha la vocació de recuperar espais que ara estan en situació de solar”. En els tallers també es va posar sobre la taula com combatre determinades xacres de caràcter social, com la prostitució: “L'exercici de la prostitució no està prohibit; el proxenetisme sí i oferir i prestar serveis a la via pública també. Això és un tema de l'ordenança de civisme precisament i tot això s'ha d'afrontar i ho hem d'explicar”.
Inversió amb comerç local i compatibilitat amb Torre Salses
En l’àmbit econòmic, Larrosa ha reivindicat la inversió municipal d’1,5 milions d’euros anuals per impulsar el petit comerç i dinamitzar l’Eix: “Mai s’havia fet un esforç d’aquesta magnitud”, ha remarcat. Preguntat per la convivència amb el futur parc comercial Torre Salses, que ja té el permís d’obres de la Paeria, ha defensat que els dos models són compatibles: “Estic absolutament convençut que és compatible i de fet el Col·legi d'Economistes ha fet la mateixa afirmació, diu que és econòmicament viable la implantació d'un parc comercial d'aquestes característiques perquè, entre altres, tindrà la mesura de captar nous clients. Ahir era festiu a Catalunya i jo em pregunto quant van facturar els centres i espais comercials d’Aragó? Lleida ha de tenir la capacitat de defensar-se i per això hem cregut sempre que aquests models d'implantació venen a complementar-se els uns als altres i la nostra responsabilitat com a govern municipal és ajudar, contribuir i consolidar la idea de que el cor de la ciutat ha de bategar amb força”.
El conflicte esportiu
Finalment, Larrosa ha respost a la moció d’ERC que planteja retirar-li competències en el cas del Camp d’Esports amb el Lleida CF. Ha recordat que va ser ell mateix qui va proposar un conveni perquè el Lleida CF pogués continuar jugant a l’estadi municipal sense costos de manteniment: “El primer que va posar sobre la taula una proposta de continuïtat per al Lleida vaig ser jo mateix. Vaig presentar un conveni que permetia seguir jugant al Camp d’Esports i que, a més, eximia el club d’assumir cap despesa en la gestió i manteniment de l’equipament”. Larrosa ha insistit en diferenciar el sentiment de ciutat del que considera una gestió deficient per part dels actuals responsables del club: “Sempre vull separar l’essència, l’emoció i el sentiment del futbol a Lleida del que són els gestors. Els actuals gestors del Lleida no són l’essència ni el sentiment del projecte; estan de passada, com tots estem de passada”. En aquest sentit, ha posat com a exemple positiu la transparència i la complicitat social d’altres clubs de la ciutat: “Quan veig la gestió del bàsquet o de l’hoquei, la veig honesta i transparent, amb ganes de generar complicitats. Això és el que voldria també pel futbol”.
Una de les acusacions rebudes per Larrosa és que volia obrir el Camp d’Esports a altres clubs, una situación que ja s’està produint: “Se’m va acusar de voler que altres clubs fessin ús del Camp d’Esports. Però la realitat és que, sense la nostra intervenció, els mateixos que m’acusaven han arribat a acords perquè altres clubs hi juguin. L’ús compartit és el que preveia el conveni i és el que ja s’està fent”.
L’alcalde també ha volgut aclarir que, malgrat haver estat denunciat per la gestió del cas, la causa va ser arxivada: “La denúncia que em va presentar el senyor Marc Torres va ser arxivada pel jutge. Tot i això, mentre es mantingui aquesta situació, m’abstinc de participar directament en les decisions sobre el Lleida”. Finalment, el paer en cap ha recordat que l’origen del conflicte actual es remunta al mandat anterior: “Qui va iniciar l’expedient perquè el Lleida deixés de tenir el conveni del Camp d’Esports va ser Esquerra Republicana. Llavors es va aprovar amb el suport de tots els grups polítics, també el nostre. Ara diuen el contrari”.