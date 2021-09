ENTREVISTA CLAUDI VIDAL, DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ A LLEIDA

"Estem estudiant fer punts de vacunació on no hi ha tanta població vacunada, o potser també en algun centre educatiu"

Aquest dilluns ha començat el nou curs escolar amb el 100% de presencialitat a les aules. També amb la majoria de mesures anticovid que ja es van implantar el curs passat, com la mascareta per als majors de 6 anys, la higiene de mans o les entrades esglaonades als centres escolars. A mesura que evolucioni favorablement la situació epidemiològica es mirarà d'anar adaptant mesures. En una entrevista a La Ciutat Lleida, el director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida Claudi Vidal, ha explicat que encara hi ha majors de 12 sense vacunar i que per això des del departament s'està estudiant "la possibilitat de fer vacunacions on el tant per cent de la població vacunada no sigui gaire alt, potser en algun centre educatiu també". Vidal també parla sobre els reptes del sistema educatiu, en aquesta etapa que tot just inicia al capdavant de la delegació d'Educació a Lleida.