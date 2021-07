RECUPERACIÓ ECONÒMICA

Els reptes del sector de l'automoció per al segon semestre de l'any: recuperació i nous models que aposten per la sostenibilitat

A La Ciutat Lleida parlem del sector de l’automoció a les comarques de Lleida. Han passat sis mesos d’aquest 2021, un any que ha de suposar recuperació econòmica per aquells sectors que s’han vist afectats per la pandèmia durant els mesos més crus del 2020. El sector continua avançant, nous models, més tecnologia, més sostenibilitat i més serveis son els que ofereixen els concessionaris. En parlem amb Francesc Pua, gerent de Servisimó, concessionari oficial d’Audi i Volkswagen amb instal·lacions a Mollerussa, Tàrrega i Igualada.