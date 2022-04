SALUT VISUAL

Els avantatges de les ulleres progressives

Hi ha diversos tipus de lents que corregeixen problemes com la vista cansada o la presbicia. Entre les diferents varietats destaquen les lents progressives, que permeten veure-hi bé en més d'una distància i per tant resulta molt còmode perquè d'aquesta manera no cal posar i treure ulleres segons el que hem de mirar. Avui coneixem quins són els avantatges d'aquestes lents parlant amb els professionals de Multiopticas.