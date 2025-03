La Diputació de Lleida impulsa la gestió sostenible de l'aigua als municipis

L’aigua és un recurs essencial per a la vida i el desenvolupament dels municipis. Davant el repte de la sequera i la necessitat d’una gestió més eficient, la Diputació de Lleida impulsa un pla d’inversions estratègic per garantir un subministrament segur i sostenible. Amb un finançament de 30 milions d’euros per al trienni 2023-2025, la modernització de les infraestructures hídriques als municipis de Lleida és una realitat que millorarà la qualitat de vida dels seus habitants.

Un suport clau per als ajuntaments

La Diputació de Lleida ofereix assessorament i suport tècnic als municipis per optimitzar la gestió de l’aigua. A través de la Unitat d’Aigües, es duen a terme analítiques periòdiques per garantir la qualitat de l’aigua potable i s’impulsa l’elaboració de plans sanitaris, ara obligatoris per a tots els municipis, per assegurar-ne el compliment normatiu i la prevenció de riscos.

Modernització i inversió en infraestructures

Per millorar la xarxa d’abastament, la Diputació posa a disposició dels municipis els recursos econòmics que permeten renovar dipòsits, potabilitzadores i sistemes de captació per reduir les pèrdues d’aigua i optimitzar-ne el consum. Fins ara, s’han finançat 310 projectes per millorar el servei als municipis.

Innovació i digitalització per a una gestió més eficient

Amb el canvi climàtic com a gran repte, la Diputació aposta per la digitalització per garantir un ús més eficient de l’aigua. La implantació de tecnologies avançades permet monitoritzar el consum en temps real i detectar possibles fuites. A més, des de la Unitat d’Aigües de l’Àrea de Salut Pública s’ha desenvolupat una plataforma digital per facilitar el control de les analítiques i inspeccions als ajuntaments en temps real.

Impacte local: El Poal, Arbeca i Massalcoreig

El Poal, el municipi més petit del Pla d’Urgell, ha impulsat la renovació de la seva estació de tractament d’aigua potable (ETAP) per millorar-ne la gestió. Amb el suport de la Diputació, s’ha automatitzat el sistema de subministrament, reduint el control manual i evitant interrupcions. A més, s’ha detectat i corregit fuites en la xarxa de distribució, garantint una major sostenibilitat i eficiència.

Amb un ric patrimoni històric i una forta tradició agrícola, Arbeca ha apostat per substituir les canonades obsoletes per reduir fuites i millorar l’eficiència del subministrament. Aquesta actuació, finançada per la Diputació, també permetrà dignificar el nucli antic del municipi i millorar-ne l’accessibilitat.

A la comarca del Segrià, Massalcoreig construeix un nou dipòsit d’aigua per reforçar la seguretat i estabilitat del subministrament. Els dipòsits actuals, amb dècades d’ús, presentaven fuites i limitacions. Aquesta nova infraestructura, finançada en part per la Diputació de Lleida, assegurarà una gestió més eficient, evitant pèrdues i millorant la qualitat de l’aigua potable.

Un futur sostenible per a les comarques de Lleida

L’aigua continuarà sent un element clau en la planificació municipal durant els propers anys. La Diputació de Lleida reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, oferint suport tècnic i econòmic per garantir un subministrament segur per a tots els municipis de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. Amb inversions estratègiques i l’ús de la tecnologia, Lleida avança cap a una administració més intel·ligent i responsable dels seus recursos hídrics.