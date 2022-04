LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Declaració d'invencions, els relats d'alt risc de l'escriptor Ricard Sunyol

Ricard Sunyol debuta amb el seu primer recull de contes Declaració d'invencions (Proa), que ha estat guardonat amb el Premi Mercè Rodoreda 2021, 13 històries diverses on arrisca amb temes, estils i veus narratives que interpel·len al lector en diferents ocasions per a no deixar-lo indiferent. Amb presència i anècdota lleidatana inclosa, que ens presenta a La Ciutat Lleida en conversa amb Núria Mora.