Danys de fins al 85% en poma i pera i una quarantena d'hectàrees afectades a Alguaire per la pedregada de dilluns

La tempesta acompanyada de pedra del tamany d'un cigró que va caure dilluns a la tarda entre el Segrià i la Noguera hauria provocat danys de fins al 85% en plantacions de poma i pera d'Alguaire. Segons el president de d'Asaja Lleida, Pere Roqué, la pedra ha malmès també cultius com ara figues i va arribar a altres municipis com Vilanova del Segrià i la Portella.

Una quarantena d'hectàrees afectades a Alguaire

La tempesta que va caure a diferents punts de les comarques de Ponent dilluns al voltant de les set de la tarda ha afectat unes 41 hectàrees de fruita de pinyol i de llavor a Alguaire (Segrià), que és on l'aigua anava acompanyada de pedra. Segons ha informat el Departament d'Acció Climàtica, els danys oscil·len entre el 50 i el 100% en funció de la varietat de cultiu i la zona on es trobava. La tempesta es va desplaçar per altres municipis com Vilanova de Segrià i la Portella, a la mateixa comarca, i també a Mollerussa, Miralcamp, Sidamon, i Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, però aquí la pedra que va caure era de mida petita i no va causar danys significatius.

Les hectàrees afectades de fruita de llavor són 19 amb danys que van del 70 al 100%. Depenent de la sensibilitat del cultiu i espècie, com la pomera, la pedra va fer molts cops als fruits, amb danys a les fulles i en algunes branques. En fruita de pinyol, es comptabilitzen unes 22 hectàrees afectades, amb danys entre el 50 i el 70%.