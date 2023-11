Es confirmen els primers artistes que participaran al Magnific Fest de Lleida el 2024

Qui va ser el líder de Los Piratas, Iván Ferreiro, Jimena Amarillo, Siloé i l'aranesa Alidé Sans són els primers artistes confirmats del Magnífic Fest de Lleida per a l'edició de l'any vinent, que es celebrarà al recinte de les Firetes els dies 14 i 15 de juny i comptarà un any més amb oferta gastronòmica i col·laboració de Magna de San Miguel.

Ivan Ferreiro, més de 30 anys de trajectòria

Iván Ferreiro té una carrera musical de més de 30 anys i és un dels compositors i lletristes més importants de l'escena indie pop rock estatal. El qui va ser líder de Los Piratas, ha publicat enguany el seu novè llarga durada que ha anomenat 'Trinchera Pop' i que estarà presentant a Lleida amb una banda formada per músics d'arreu de l'Estat com Ricky Falkner (Love of Lesbian, Egon Soda), Xavi Molero (Egon Soda, Inspira), Pablo Novoa (Golpes Bajos, La Banda de Leit Motiv), Emili Saiz (Nothing Places), el multiinstrumentista Marta Toro i Amaro Ferreiro, germà del cantant.

El cinquè disc de Siloé

Siloé arribaran al Magnífic amb el seu cinquè disc, el recentment publicat 'Santa Trinidad' pel d'himnes instantanis destinats a ser corejats en grans recintes i que volen deixar clar que Siloé és un dels grups que vol ser tingut en compte en el panorama del pop i el rock independent del país.

Jimena Amarillo, revelació del nou pop estatal

La valenciana Jimena Amarillo s'ha consagrat enguany com una referent del nou pop estatal amb el seu segon disc 'La pena no es cómoda'. Assegura que la clau del seu èxit és la sinceritat, la forma empàtica d'explicar les alegries, penes i enamoraments així com de fàcil resulta identificar-se amb les seves experiències.

Alidé Sans, portant l'aranès a l'escenari

Finalment, Alidé Sans és una cantautora i activista de la Val d'Aran que canta en aranès. Dona una poderosa i commovedora veu a una llengua i cultura en crisi i explora la música d'arrel a través del rock, el hip hop, el mestissatge i l'electrònica. Al Magnífic presentarà el seu nou repertori en un format de banda, a través d'instruments tradicionals com el violí i l'acordió diatònic, però amb una actualització de la música folk a través de bases electròniques, samplers, guitarra elèctrica i una posada en escena potent, ballable i festiva.

El Magnífic Fest és un esdeveniment creat per les empreses Line Up, La Traca Events i Bonöbo Group i que compta amb el patrocini de Magna de San Miguel i el suport de l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida.