Comencen les declaracions per la mort per covid de 64 usuaris de la residència Fiella de Tremp

Els primers testimonis citats avui són diversos Mossos d'Esquadra i responsables del departament de Salut en aquell moment, com l'exgerent de Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny. Les declaracions s'emmarquen en la causa oberta contra dues extreballadores del centre per homicidi imprudent i tracte degradant. Pel que fa a l'altra causa oberta contra les mateixes investigades, per un delicte contra la seguretat en el treball, el jutjat ha cridat a declarar fins a 49 treballadors de la residència els dies 4, 5, 8, 19 i 26 d'abril.

Brot de covid

El brot que es va oiginar al novembre de 2022 va provocar la mort de 64 dels 142 residents del centre i, segons la denúncia de la fiscalia de Lleida, aquelles setmanes hi va haver deixadesa en l'atenció als residents, falta de mesures per frenar el virus, descoordinació i una manca d'assistència sanitària real.

D'entre les moltes irregularitats descrites per la fiscalia, destaquen que es va privar als usuaris d'una correcta assistència mèdica i que tampoc hi va haver cap tipus de coordinació amb els centres mèdics més propers. Va passar, per exemple, que no es van servir sopars als residents fins passada la mitjanit i també s'apunta que aquells dies molts van passar fred, gana i set, recull la denúncia.

Una altra de les incongruències citades fa referència a la descoordinació. Era tant gran, segons fiscalia, que fins hi tot hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts.

La gestió dels morts per covid-19 va ser caòtica, segons la denúncia, fins al punt que familiars dels residents van passar dies sense tenir cap notícia de la situació. Alguns, van ser informats que es trobaven en bon estat de salut quan ja havien mort i a d'altres no se'ls avisava que el seu familiar havia mort. No hi havia un protocol de defunció i això va provocar que alguns familiars s'assabentessin de la mort dels seus parents per la funerària o per altres coneguts del municipi o voluntaris de la residència. Altres, fins i tot, van haver d'anar al centre i buscar els seus familiars entre les habitacions on hi havia morts i alguns es van veure obligats a recuperar els cadàvers pels seus "propis mitjans", assegura la denúncia.